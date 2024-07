Arbeiterkammer saniert Hotel und baut Wohnungen

Aber nicht nur als Hotel soll das Brunauer-Zentrum im 21. Jahrhundert ankommen: Auf dem Areal soll leistbarer Wohnraum entstehen. „Wir können nicht immer leistbare Wohnungen fordern, ohne mit gutem Vorbild voranzugehen“, sagt Kammerpräsident Peter Eder. Es gebe einen zweiten Parkplatz am Gelände, der nicht genutzt werde. Dort wolle man rund 30 Wohnungen bauen. „Wir stehen aber noch ganz am Anfang“, so Hausherr Eder.