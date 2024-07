USA und Partner wollen Kiews Luftabwehr stärken

Ukraine Hauptthema beim NATO-Gipfel in Washington

Der Krieg in der Ukraine gehört zu den Hauptthemen beim NATO-Gipfel in Washington. Das Treffen fällt ausgerechnet in die heiße Phase des Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten. Im November finden in den USA nämlich Präsidentschaftswahlen statt – und Biden kämpft nach seinem TV-Debakel gegen Herausforderer Donald Trump an allen Fronten, um seine Kandidatur für die Wahl zu retten. Der 81-Jährige hatte vor einer Woche bei dem abendlichen Fernsehduell einen desaströsen Auftritt hingelegt, sich mehrfach versprochen und den Faden verloren. In der Folge entbrannte in den USA in ganz neuem Ausmaß eine Debatte darüber, ob Biden der richtige Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl im November ist.