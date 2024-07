Badminton-Talent erlebt Achterbahn der Gefühle

Hingegen stockte ihm der Atem, als er – noch von Wien aus – in chinesischen Medien vom Tod von Zhang Zhi Jie erfuhr. Der ebenfalls 17 Jahre alte Chinese, der als großes Talent galt, verstarb vor wenigen Tagen während eines Turniers in Indonesien. „Wir kannten uns gut, haben uns unter anderem bei der WM und beim Dutch Open getroffen. Schrecklich“, war Pascal von den Szenen geschockt, in denen man auf viralen Videos sehen konnte, wie der junge Athlet während eines Spiels auf dem Platz zusammenbricht und erst nach einer gefühlten Ewigkeit von mehr als einer halben Minute medizinisch versorgt wird.