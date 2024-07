Wir suchen Ihren schönsten Gasthaus-Moment!

Die lauen Sommerabende machen so richtig Lust darauf, es sich gemeinsam mit anderen bei einer Brettljause und einem kühlen Getränk gutgehen zu lassen. Wo könnte man das besser, als in einem der zahlreichen Gasthäuser und Heurigen, die es in Österreichs Bundesländern gibt? Mit ihrem ganz besonderen Charme und der gemütlichen Atmosphäre laden sie zum Verweilen ein. Und hoffentlich auch Sie dazu, den einen oder anderen Schnappschuss dabei zu machen.