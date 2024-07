„Mocro-Mafia“: Die neue Härte im Drogengeschäft

Von einer neuen Gewaltdimension im Drogenmilieu wird Deutschland gerade überrascht. Die in den Niederlanden wütende und berüchtigte „Mocro-Mafia“ breitet sich in Europa aus. Gefoltert wird mit umgebauten Zahnarztstühlen, Köpfe abgetrennt, gemordet und entführt. Die Clans bestehen vor allem aus Marokkanern, in Österreich gibt es ebenso massive Probleme mit Nordafrikanern. Die Wiener Einsatzgruppe „Maghreb“ schildert die prekäre Lage.