Gestürzter Betrunkener von S-Bahn-Gleisen gerettet

Manchmal ist man einfach genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das wird sich wohl zumindest im Nachhinein auch ein 50-Jähriger denken. Am 4. Juli, gegen 19 Uhr abends, wankte der Mann betrunken am Bahnsteig des Bahnhofs Hadersdorf im äußersten Westen Wiens herum. Und verlor das Gleichgewicht. Er stürzte derart unglücklich auf die Gleise, dass er benommen mit einer Kopfwunde darauf liegen blieb.