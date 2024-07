So bewahren Sie trotz Affenhitze kühlen Kopf

Der Sommer nimmt gerade so richtig Fahrt auf und beschert uns Temperaturen jenseits der 30 Grad – und Österreich stöhnt! Kein Wunder, fühlt sich doch der Mensch je nach Typus zwischen 36,3 und 37,4 Grad Körpertemperatur sowie zwischen 21 und 26 Grad Außentemperatur am wohlsten. Was darunter liegt, empfinden wir als zu kalt, was darüber liegt, schnell einmal als zu heiß.