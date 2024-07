Hurrikan „Beryl“ schwächer, aber weiter tödlich

Tote und große Zerstörung auch in der Karibik

„Beryl“ hält die Menschen in der Region schon seit mehr als einer Woche in Atem. Er war der erste Hurrikan der diesjährigen Hurrikan-Saison, die im Atlantik am 1. Juni beginnt und am 30. November endet. Im Südosten der Karibik erreichte „Beryl“ zeitweilig die höchste Hurrikan-Stärke (Kategorie 5), also anhaltend mehr als 251 Kilometer pro Stunde.