Venezuelas Vizepräsidentin von Baum getroffen

„Beryl“ zog mit 270 km/h durch Karibik

Rodríguez war in den Bundesstaat Sucre gereist, um die Beseitigung der von Tropensturm „Beryl“ verursachten Schäden zu besichtigen. Der Hurrikan war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde durch die Karibik gezogen. In Venezuela kamen dem Vernehmen nach drei Menschen ums Leben. Der Fluss Manzanares trat über die Ufer, über 600 Häuser wurden beschädigt. Die Regierung verlegte 3600 Polizisten und Katastrophenschützer in die Region im Norden des Landes und schaffte 2000 Tonnen Hilfsgüter in das Katastrophengebiet.