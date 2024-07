Kangal-Hündin „Azula“ ging monatelang durch Hölle

Abnahme durch Behörde

In seiner letzten Not startete er einen Hilferuf auf Facebook mit den erschütternden Bildern. Damit wurde eine vorbildliche Rettungsaktion ins Leben gerufen, an der sich zahlreiche Menschen – unter anderem Klagenfurts Bürgermeister und sein Gemeinderat Michael Gussnig – beteiligten. Dienstagfrüh war es dann so weit: Der Amtstierarzt schritt ein und ordnete eine Abnahme ab, wodurch die Hündin Azula schließlich befreit und ins Tiko gebracht werden konnte. Denn es war auf jeden Fall Gefahr in Verzug, so eine Tierschützerin. Jetzt wird Azula gesundheitlich durchgecheckt und darf im Tiko endlich zur Ruhe kommen. So geht Tierschutz!