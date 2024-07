Daran scheitern Schulen und Kindergärten

Stadt Wien als Vorbild

Der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr hat eigene Punkte für Wien geplant, welche entweder bereits umgesetzt wurden oder für den Herbst 2024 vorgesehen sind. Dazu gehört die geplante Verdoppelung von 20 auf 40 Arbeitsstunden für Assistenten in Wiener Kindergärten. Außerdem sollen Reinigungskräfte die jeweiligen Assistenten bei ihrer Arbeit unterstützen. Bereits umgesetzt wurde die jährliche Investition von einer Milliarde Euro in den Elementarbereich. Wien glänzt mit den österreichweit längsten Öffnungszeiten und den geringsten Schließungstagen in Kinderbetreuungseinrichtungen. Und auch eine Verankerung von 55 Assistentenstunden in Kleinkindgruppen soll ab Herbst 2024 umgesetzt werden.