Millionen-Investment: Industriepark Süd wächst

„Wir konnten uns in den letzten Jahren durch qualitativ hochwertige Leistungen in der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Industrie etablieren“, so die beiden Geschäftsführer im „Krone“-Gespräch. Durch die produzierten Rohre fließt reiner Impfstoff der Pharmaunternehmen. Derzeit sind im Kärntner Betrieb, das in ganz Europa tätig ist, 350 Mitarbeiter beschäftigt. „Rund 70 Mitarbeiter auf den Standorten in Völkermarkt und Kühnsdorf“, so Unternehmenssprecherin Yvonne Mochar.