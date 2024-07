Spaniens Kapitän droht eigenen Fans mit Rücktritt!

Zukunft bei Atlético?

Auf die Frage ob Morata dann überhaupt bei Atlético Madrid bleiben wolle, wenn er doch in Spanien so unglücklich sei, antwortet er: „Ich habe gesagt, dass ich unbedingt mit Atlético Trophäen gewinnen möchte, aber dann muss man abwägen, ob es das wert ist oder nicht. Es wäre das Einfachste, nicht in Spanien zu spielen, für mein Leben, für das, was ich durchmachen muss, wenn ich in unserem Land auf die Straße gehe. Am einfachsten ist es, im Ausland zu spielen.“