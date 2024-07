Polizei stoppt Autolenkerin mit 4,85 Promille

Die Polizei stoppte den Wagen wenig später auf der A5 bei Griesheim. Die 37-Jährige war mit ihrem Kia in einem Industriegebiet in der Nähe von Darmstadt unsicher unterwegs gewesen. Sie stimmte einem Atemalkoholtest zu, der einen hohen Wert von 4,85 Promille ergab. Die Beamtinnen und Beamten ordneten eine Blutabnahme an und stellen den Führerschein sicher. Die Frau wird angezeigt.