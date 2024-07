Die Kleinen räumten beim Leistungsbewerb groß ab

Knapp 1600 Feuerwehrmänner und -frauen von Jung bis Alt waren beim 71. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb vor der würdigen Kulisse des Bruno-Pezzey-Stadions in freundschaftlicher Atmosphäre gegeneinander angetreten. Und am Ende zeigte sich einmal mehr: Die Größe einer Gemeinde sagt nichts über das Leistungsvermögen eines Feuerwehr-Ortsverbandes aus. So ging der begehrte „Goldene Helm“ erstmals an Düns, das gerade einmal 430 Einwohner zählt. Dahinter folgten die Bregenzerwälder Ortsgruppen Sibratsgfäll und Bezau.