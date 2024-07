Polizisten retteten Mann auf Rastplatz das Leben

„Wir standen gerade an der Zapfsäule, als uns ein Mann ganz aufgeregt auf Englisch um Hilfe bat“, erzählt Markus A. von den dramatischen Ereignissen, die sich am Samstagabend auf dem Autobahnrastplatz in Mondsee in Oberösterreich zugetragen hatten. Sofort liefen die beiden Polizisten zu einem rund 400 Meter entfernten Grünstreifen, wo eine Person reglos am Boden lag.