Häuslbauer sollen Darlehen günstig zurückkaufen

Minus 350 Millionen Euro im kommenden Jahr, dann ein Minus von 256 Millionen Euro. Das (unerfreuliche) Doppelbudget für die Jahre 2025 und 2026 wurde am Donnerstag mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ im Landtag beschlossen. Doch noch immer wird politisch scharf geschossen. Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko will, um das Defizit zu dämpfen, Wohnbaudarlehen an Banken verkaufen. Die Geldinstitute kassieren dabei Abschläge – in Summe könnten so laut SPÖ bis zu 260 Millionen Euro an Banken gehen.