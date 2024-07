Putin-Gegner aus Lagerhaft ins Krankenhaus verlegt

Der inhaftierte russische Kreml-Kritiker Wladimir Kara-Mursa ist nach Angaben seiner Frau in ein Gefängniskrankenhaus verlegt worden. „Seinen Anwälten wurde der Zugang zu ihm verwehrt“, schrieb Jewgenija Kara-Mursa am Freitag in einem Posting. Sie wisse nicht, wie es ihrem Mann derzeit gehe.