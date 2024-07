Vorfreude auf Spektakel – letzte Tickets sichern!

Nur noch wenige Male schlafen, dann ist es wieder so weit: Ab kommenden Dienstag kehrt das Beachvolleyball-Spektakel nach Wien zurück – und zwar als Elite16-Turnier der World Tour auf dem Heumarkt! Mittlerweile sind die Vorbereitungen in der Red Bull Beach Arena fertig, steigt die Vorfreude auf die Stimmung im 4000er-Stadion stündlich.

„Ich höre die Leute jetzt schon schreien und jubeln“

Auch bei Lokalmatador Alex Horst: „Mit Wien verbinden mich tolle Erinnerungen. Ich höre die Leute jetzt schon schreien und jubeln“, so der Routinier, der mit Julian Hörl den Centercourt wieder zum Beben bringen will. Donnerstagnacht ist der Höhepunkt der „Austrian Beach Battles“ – da ist österreichischer Fan-Support besonders gefragt!