Frischer Wind für die Tiwag: Kraxner neuer Chef!

In der Szene ist der 41-jährige gebürtige Landecker kein Unbekannter. Kraxner bringt zudem viel unternehmerische Erfahrung aus der Privatwirtschaft mit. Er ist seit 2021 Chief Technology Officer am MCI in Innsbruck und hat dort zuletzt die Bereiche Forschung, Entwicklung und Technologietransfer mit einem starken Fokus auf Energie, Umwelt und Innovation geleitet.