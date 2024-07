Promi-Freundin versorgte Matthew Perry mit Ketamin

So habe die Promi-Dame Perry geholfen, an Ketamin zu kommen, aber auch Perry habe seine Hilfe angeboten. Auch hätten sie sich gegenseitig an Ärzte verwiesen, wenn der Medikamentenvorrat zur Neige gegangen sei. Ein Foto, das den Ermittlern wohl vorliegt, soll die Unbekannte mit Perry in einer Arztpraxis zeigen, heißt es.