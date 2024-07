Meilenstein für die Gesundheit: Spital wird größer

Landesrätin Beate Prettner: „Das Land investiert 33 Millionen Euro. Die Bereiche Sucht, Psychosomatik, Altersmedizin und Essstörungen gewinnen immer mehr an Bedeutung.“ Mit dem Großbauprojekt Klinik Waiern werde auf wachsende Notwendigkeiten in der medizinischen Versorgung reagiert. Körner: „Nach der Fertigstellung bieten wir in Waiern 130 Betten an. 200 Mitarbeiter werden zukünftig dort tätig sein.“