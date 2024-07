Älteste Milchkuh im Dienst ist stolze 21 Jahre alt

Immer noch fit

„Waupi“ ist nicht die einzige Greisin: „Wir haben noch eine mit 17 Jahren, eine mit 16, und drei mit 14 Jahren“, ist Steininger stolz. In „Pension“ werden die Tiere aber nicht geschickt: „So lange sie noch so fit ist, trächtig werden kann, und somit Milch produziert, darf ,Waupi’ noch weiter am Hof ,mitarbeiten‘“, freut sich der Landwirt.