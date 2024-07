„Hit Man – A Killer Romance“: Mörderische Scharade

Dass ein verkopfter Philosophie-Dozent in New Orleans als Undercover-Ermittler für die lokale Polizei arbeitet, mag erst einmal erstaunen. Als gut verkabelter vermeintlicher Profikiller soll Gary (Glen Powell) potenziellen „Interessenten“, die einen Menschen aus dem Weg räumen lassen wollen, eine Falle stellen und sie überführen. Bald wird er regelmäßig als Lockvogel eingesetzt und kreiert mit sichtlichem Spaß am Rollenspiel für jede Zielperson – unter wechselnden Pseudonymen – den passenden Killertypus.