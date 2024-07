15-Jähriger wollte eigene Oma vergewaltigen

Zum Tathergang: Der Jugendliche hat seine Oma (59), wie oft zuvor, übers Wochenende besucht. An jenem Samstag im März wollte er in der Nacht noch ausgehen, was ihm seine Oma aber untersagte: „Ich bin aggressiv geworden, habe sie beschimpft und wollte mir im Schlafzimmer den Schlüssel von ihr holen“, sagt der Bursche im Prozess.