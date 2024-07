Schlagabtausch zwischen Hammerer und Bitschi

Konstruktive Kritik von Auer und Gasser

Nicht ganz so hart ins Gericht mit den Regierungsmitgliedern ging Manuela Auer (SPÖ). Sie lobt zu Beginn ihrer Rede sogar die Arbeit während der Pandemie. „Ich habe mir oft gedacht, ich möchte nicht in ihrer Haut stecken!“ Was das abgelaufene Rechnungsjahr, aber auch die gesamte Legislaturperiode angehe, hätten ÖVP und Grüne vieles unerwähnt gelassen, was eigentlich im Regierungsprogramm gestanden wäre. „Die von der SPÖ geforderten 11.000 gemeinnützigen Wohnungen wären genau die, die fehlen, um im Österreichschnitt zu liegen. Hier hat die ÖVP zwei Jahrzehnte geschlafen!“