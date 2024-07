„Von einem Aufschwung sind wir sehr weit entfernt“

„Das ist unser größtes Problem“

„Dass unsere international orientierte Wirtschaft, die bisher so erfolgreich war, nun am deutlichsten in den negativen Bereich abgerutscht ist, ist unser größtes Problem“, sagt Wirtschaftskammer-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. Seit Corona hat sich die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ausländischen Mitbewerbern kontinuierlich verschlechtert, ergänzt Präsident Josef Herk. Vor allem die hohen Arbeitskosten machen sich bemerkbar: 98 Prozent der insgesamt 722 befragten Unternehmen sehen diese als Nachteil am Markt.