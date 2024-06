Pinzgauer holen Ex-Bullen und einen Amerikaner

Ein ehemaliger Bundesliga-Profi dockt bei Westligist FC Pinzgau an. Die Saalfeldener holen Luan Leite vom brasilianischen Klub Democrata. In Österreich ist der Innenverteidiger bestens bekannt. In der höchsten Spielklasse absolvierte der 28-Jährige 87 Partien (für St. Pölten und Admira), in der zweiten Liga kam er auf 60 Spiele für Liefering. Auch die Bullen setzten ihn einmal in einer Cup-Partie ein. Ab der kommenden Saison spielt er als einer von drei Brasilianern bei den Pinzgauern. Denn neben Joao Pedro darf auch Gabriel Messias bleiben, der einen Job in der Gastronomie gefunden hat und mit Arbeitsvisum in Saalfelden verweilt. „Wir haben sicher wieder eine schlagkräftige Truppe“, freut sich Sektionsleiter Hannes Rottenspacher.