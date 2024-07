„Wir sind immer besser ins Laufen gekommen“

Der Sektionsleiter der Pinzgauer erinnert sich: „In den späten 90er Jahren – da noch mit Harry Schneider – sind wir auch zweimal in Folge aufgestiegen.“ Wichtige Konstante diesmal in der Erfolgsformel für Steger: „Die Routiniers, angeführt von den Viertler-Brüdern, Serkan Durmus, Dominik Schneider. Die Jugend hat voll mitgezogen und unter dem Trainerteam wurden große Fortschritte gemacht.“ Dazu ist man mächtig stolz, „dass in den letzten zwei Jahren kein Nicht-Mittersiller im Team stand.“