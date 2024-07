„Dieses Kind war einfach ein Zusatzeinkommen“

„Nie mit Fäusten gehauen“

„Vollinhaltlich unschuldig“, bekannte sich der Südburgenländer. Nein. Er habe den Buben nie in Keller gesperrt; ihn nie kalt abgeduscht; ihm nie Schmalzbrote in den Mund gestopft, weil er nicht essen wollte; ihn nie an einen Baum angebunden in der Nacht; ihn nie mit Schnee eingerieben, neben Zeugen; ihn nie mit Fäusten gehauen, wenn er wieder einmal versucht hat, das Haus anzuzünden. „Ich habe ihn nicht angerührt“, sagt der Mann. Selbst dann nicht, wenn der Bub sein Zimmer – laut Anklage stand darin ein Bett und ein Spind – völlig zerlegt hat.