Brutplätze von Vögeln trotz Schutzzeit zerstört

Einst angepflanzt, nun ausgerissen

Eine Rechtfertigung, die laut Gemeinderat Markus Steindl nicht nachvollziehbar ist: „Die Hecken wurden von den ÖBB einst selbst angepflanzt und werden jetzt wieder ausgerissen. Und das entlang eines der schönsten und am stärksten befahrenen Radwege Kärntens. Statt schönem Grün gibt es nun kahle Wände. Außerdem ist an den Innenseiten der Bewuchs nach wie vor vorhanden, was sich demnach auch mit dem Argument der Funktion schlägt.“