Sophia Thiel: „Dieses Mal war es volle Breitseite“

Es sei so, dass „immer, wenn‘s gut läuft, ich mich selbst sabotiere“, erklärte Sophia Thiel in einer Reihe von Nachrichten in ihrer Instagram-Story über ihren Rückfall. Es sei, „als ob ich mir das Glück nicht vergönnen würde“.

Rückfall nach „Let‘s Dance“

Dazu gekommen sei es nach ihrer Teilnahme an „Let‘s Dance“, wie die Influencerin bereits in der letzten Woche verraten hatte. Ihre „alten Verhaltensmuster“ hätten sie nach dem Ende der Tanz-Show, die sie als besonders intensives Projekt beschreibt, „wieder Vollgas eingeholt“.