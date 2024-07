Lustenaus kleiner Kader wurmt Neo-Trainer Brenner

Ärger über Kader

Gar nicht zufrieden zeigt sich Trainer Brenner aber über die derzeitige (zu kleine) Kadergröße mit gerade Mal 14 Feldspielern. „Ja, ich gebe es offen zu, dass ich gerne mehr Spieler dabei hätte, aber das liegt nicht bei mir. Es fehlt uns an Personal. Das macht es natürlich nicht einfacher, aber ich versuche, das Beste aus der Situation zu machen“, hat Brenner in seiner kurzen Amtszeit bereits gelernt, zu improvisieren.

Denn auch die Trainingsbedingungen sind durch den vielen Regen und den dadurch aufgeweichten Plätzen alles andere als gut. „Der Rasen geht schnell kaputt, weil der Boden sehr tief ist. Trotzdem absolvieren wir Trainingseinheiten mit hoher Qualität. Die Belastung ist gut, ich bin zufrieden, Ich sehe auch Schritte nach vorne. Die Jungs kapieren, was ich von ihnen will und wie ich mir Fußball vorstelle.“