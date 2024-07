Hitziges Match gegen Türkei – Polizei rüstet sich

Es ist so weit: Das EM-Achtelfinale Österreich gegen die Türkei am Dienstag steht vor der Tür und damit auch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für das Public Viewing in der Bundeshauptstadt. „Die Wiener Polizei wird das Möglichste tun, um strafbare Handlungen im, besten Fall zu verhindern“, betont Polizeisprecher Mattias Schuster.