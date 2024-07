Trotz Starkregen und Hitze: Seen haben Topqualität

Nährstoffe bringen Algenplage

Für den Bericht wurde die Nährstoffkonzentration an den jeweils tiefsten Stellen gemessen. „Je mehr Nährstoffe, desto höher ist die Algenkonzentration. Das schlägt sich auf die Wasserqualität nieder“, so Georg Santner vom Institut für Seenforschung. „Auch bei der Sichttiefe macht sich das bemerkbar.“ Da befinden sich der Weißensee mit 11,5 Metern, der Millstätter See mit 10,3 Metern und der Klopeiner See mit 8,8 Metern auf den ersten Plätzen. „Im Vergleich dazu wurden beim Moosburger Mühlteich nur 0,8 Meter gemessen. Aber das war in der Algen-Vegetationsperiode.“