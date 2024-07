Den Konservativen droht eine historische Watschn

Ist Rishi Sunak der schlechteste britische Premierminister aller Zeiten? Am Donnerstag droht dem 44-Jährigen und seinen konservativen Tories eine desaströse Wahlniederlage. Was sind die Gründe? Was ist von einer zukünftigen Labour-Regierung zu erwarten? Krone+ hat einen der renommiertesten Politologen Großbritanniens dazu befragt.