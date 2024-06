Mbappe genervt: „Es ist wirklich sehr irritierend“

„Es ist furchtbar, mit einer Maske zu spielen. Ich wechsle sie immer, wenn da irgendetwas ist, was mich stört und nicht so richtig funktioniert“, sagte Frankreichs Fußballstar am Sonntagabend. Am Montag treffen die Franzosen in Düsseldorf auf Belgien (18 Uhr). Der 25-jährige Mbappé hatte zu EM-Beginn nach einem Duell mit Österreichs Kevin Danso einen Nasenbeinbruch erlitten.