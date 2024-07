EM-Kracher wird in ganzer Stadt übertragen

Wenn morgen um 21 Uhr das EM-Achtelfinale Österreich gegen die Türkei startet, wird die ganze Stadt gespannt die Übertragung verfolgen – vor allem in den großen Public-Viewing-Zonen im Prater, am Rathausplatz oder Hauptbahnhof. Gute Stimmung herrscht aber nicht nur dort – zahlreiche Lokale in allen Bezirken übertragen den Kracher in den Innenräumen sowie Gastgärten.