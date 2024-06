Was die Innenpolitik vom Nationalteam lernen kann

Jetzt hat aber die Ampel in Deutschland, an der die Ihnen verwandte FDP beteiligt ist, massiv Vertrauen bei der Bevölkerung eingebüßt.

Es gibt aber keine Regierung in Europa, die so an Vertrauen eingebüßt hat wie die österreichische, vor allem in der Corona-Zeit. Und zwar zu Recht. In finde, dass da vieles ganz falsch gelaufen ist. Der Zukunftsoptimismus ist verloren gegangen, gepaart mit einer Regierung, die noch schlimmer ist als eine linke Regierung in Deutschland, bei der die FDP aufpasst, was mit dem Geld passiert. Bei uns hat es ja die ÖVP mit ihrem „Koste es, was es wolle“, genauso geschafft, das Geld der Steuerzahler raus zu blasen, und das Ergebnis ist desaströs: Rezession, Inflation, sinkende Wettbewerbsfähigkeit, höhere Lohnkosten.