Crash mit Zuschauer: Schreck vor Tour-Start

Hirt kann an den Start gehen

Hirt, der 2016 die Österreich-Rundfahrt und 2022 eine Giro-Etappe gewonnen hatte, konnte beim schweren Auftakt mit 3600 Höhenmetern allerdings an den Start gehen. Das erste Teilstück führte von Florenz 206 Kilometer in den Badeort Rimini. Die Tour endet nach 21 Etappen in Nizza.