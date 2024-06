So kontert Wolff Horners Verstappen-Provokation

„Entscheidungen werden woanders getroffen“

Mit Blick auf die Entscheidungen in der Horner-Affäre – der RB-Teamchef wurde nach einer internen Untersuchung durch einen zugezogenen Juristen entlastet – war sich Wolff nicht mehr so sicher. „Die Entscheidungen, die dort getroffen werden, werden woanders getroffen. Ich glaube, dass sie schon wollten, dass diese Horner-Geschichte so gehandhabt wird, wie es vermutlich gehört hätte - und das ist nicht passiert.“