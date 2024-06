EU-Topjobs für von der Leyen, Costa & Kallas fix

Fokus auf Verteidigung und Wirtschaft in kommenden Jahren

Die Europäische Union soll sich nach dem Willen ihrer Staats- und Regierungschefs in den kommenden Jahren mehr um Verteidigung und Wirtschaft kümmern. „Wir werden gemeinsam wesentlich mehr und besser investieren“, heißt es in der sogenannten Strategischen Agenda, die beim EU-Gipfel am Donnerstag beschlossen wurde. Damit soll Europa in militärischen Belangen weniger abhängig werden und seine Rüstungsindustrie deutlich stärken.