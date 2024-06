Zum Anfassen! Kraft und Foda mitten im Fanblock

Ein Eldorado für Fans. Stefan Kraft, einer der beliebtesten Sportler des Landes, machte Selfies, wenige Reihen weiter unten schrieb Marc Janko Autogramme. Und Peter Artner, 55-facher Ex-Internationaler, plauderte in seinem alten Teamoutfit lustige Anekdoten aus. Nicht irgendwo auf der VIP-Tribüne, sondern in der Kurve hinter dem Tor. Volksnah und authentisch. Aktuelle und einstige Helden feuern Österreich inmitten des rot-weiß-roten Fanblocks an. Eine der beeindruckendsten Storys liefert Franco Foda. Bei der EURO 2021 hatte der Deutsche unser Team noch ins Achtelfinale geführt, für das jetzige EM-Spektakel kaufte er sich die Tickets selbst – natürlich für den Fanblock! Kein Wunder, dass er von den verdutzten Zusehern mit Sprechchören empfangen wurde.