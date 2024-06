„Die Zeit heilt vieles, aber manches bleibt“

Vor genau einem Jahr, am Abend des 27. Juni 2023 explodierte ausgetretenes Erdgas in einer Ansfeldner Wohnsiedlung. Die ganze Nachbarschaft wurde noch in der Nacht evakuiert, ein Haus schwer in Mitleidenschaft gezogen. Was zwölf Monate noch von dem Schrecken übrig ist, weiß die „Krone“.