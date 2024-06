Wolff selbstbewusst: „Es ist ein gutes Gefühl“

In Kanada fuhr zunächst George Russell den dritten Platz heraus, in Spanien holte sich am vorigen Wochenende Lewis Hamilton als Dritter sein erstes Podium in dieser Saison. Russell hat sowohl in Montreal als auch in Montmelo das Rennen zu Beginn angeführt. Zudem war Mercedes klar schneller als der Rivale Ferrari – nicht nur im Rennen, sondern auch im Qualifying.