Villeneuve: „Geht dabei um das Ego von Toto Wolff“

Mercedes bringt sich in Position

Deshalb habe man sich für die kommende Saison auch gegen eine Verpflichtung von Ferrari-Pilot Carlos Sainz entschieden. Man wolle auf junge Fahrer setzen, betonte der Wiener zuletzt. Auch Hamilton würde in Antonelli einen guten Nachfolger sehen: „Ich kann nicht sagen, was Toto plant, aber wenn es nach mir ginge, dann würde ich einen Youngster nehmen – und ich würde wahrscheinlich Kimi Antonelli wählen.“