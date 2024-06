Vier Verletzte! Wilde Prügelei nach Kroatien-Drama

Wirbel auch vor dem Spiel

Schon vor dem Spiel waren acht kroatische Fans, denen zuvor die Einreise verweigert worden war, aufgegriffen und in Gewahrsam genommen worden. Zudem hatten sechs Männer nach Polizeiangaben in einer Bar verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Gegen die vier Kroaten und zwei Deutschen wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Insgesamt waren in Leipzig rund 2.000 Polizeibeamte im Einsatz.