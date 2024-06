Rotes Kreuz bekommt erste nachhaltige Dienststelle

Schon jetzt machen sich Klimawandel und besonders Hitzewellen in den Einsatzstatistiken der Retter bemerkbar. Einen Beitrag zum Klimaschutz will das Rote Kreuz OÖ nun auch mit nachhaltigen Dienststellen leisten. In Grein wurde die erste ihrer Art errichtet, weitere sollen folgen. Auch die E-Mobilität steht im Fokus.