Spital spart bei Station ein, PVZ-Ärzte helfen aus

Es geht aufwärts mit der medizinischen Versorgung der Region Mistelbach – und zwar einen großen Schritt! Gemeint ist nicht das Landeskrankenhaus, das mit der Last von Ärztemangel & Co. sowie einer dezimierten HNO-Abteilung zu kämpfen hat, sondern im privaten Bereich mit Kassenleistungen: Ab 2026 wird ein Primärversorgungszentrum an den Start gehen – Fachexperten für Ergo-, Physio- und Psychotherapie, Sozialarbeit, Logopädie und Diätologie sind ebenso vorgesehen wie Geburtshilfe und Wundmanagement.