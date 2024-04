Abermals Ärzteschwund im Landesklinikum Mistelbach

Die Personalprobleme im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf gehen in die Verlängerung: Laut „Krone“-Infos soll der Leiter der Abteilung für Unfallchirurgie am Schwerpunktkrankenhaus, Primar Ralf Burgstaller, das Handtuch geworfen haben. Auf Nachfrage hat dies am Montag die Landesgesundheitsagentur schließlich bestätigt.